Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin hemen sonrası! Canbay ağlayarak feryat etti: "Bizim yardımcımız ol Ya Rabbim"

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

STÜDYONUN ÖNÜNE GİTTİLER

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Alaatin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın vurulma anı ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanma anları ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili olarak bir görüntü daha ortaya çıktı.

SALDIRININ HEMEN SONRASI KAMERALARA YANSIDI: "SEN BİZİM YARDIMCIMIZ OL YA RABBİM"

Cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve "Sen bizim yardımcımız ol Ya Rabbim" diyerek dua ettiği görülüyor.