Kübra Par canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken gelişme: Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi, konu ise...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek "Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek" demişti. Özel'in ön seçim çıkışı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir" açıklamasını yapmıştı.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Tartışmalar devam ederken gazeteci Kübra Par canlı yayında aldığı kulis bilgisini paylaştı. Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldiklerini duyurdu.

"UZLAŞI YOK"

Par şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor."