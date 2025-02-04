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  4. Kübra Par canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken gelişme: Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi, konu ise...

Kübra Par canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken gelişme: Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi, konu ise...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.02.2025 21:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı için "Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek" demişti. ABB Başkanı Yavaş ise bu çıkışa 'çok erken' diyerek mesafeli durmuştu. Gazeteci Kübra Par, canlı yayında aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Kübra Par canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken gelişme: Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi, konu ise...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek "Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek" demişti. Özel'in ön seçim çıkışı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir" açıklamasını yapmıştı.

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KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Tartışmalar devam ederken gazeteci Kübra Par canlı yayında aldığı kulis bilgisini paylaştı. Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldiklerini duyurdu.

"UZLAŞI YOK"

Par şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu.

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Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor."

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Destekliyorum, bu demokrasi için önemli bir adım.
Erken seçim çağrısı riskli, daha fazla beklenmeli.
Parti dinamikleri dikkate alınmalı, uzlaşı şart.
Bu süreç taraflar arasında bölünmelere yol açar.
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim Kübra Par Özgür Özel CHP
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