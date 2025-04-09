Kucağında bebeğini taşıyan kadına korkunç saldırı! Vahşi saldırıya arkadaşları bile engel olamadı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı.

ARAÇTAKİ ARKADAŞLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı. O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Adamın kadını darbettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.

(DHA)