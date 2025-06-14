Kucakladığı televizyonu böyle çaldı, operasyonla yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekiplerinin müşterek yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, televizyon ve nakit para çalındığı belirlenen şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KENDİNİ ELE VERDİ

Şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kendini ele verdi. Televizyonu kucaklayarak çaldığı görülen ve hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 24 yaşındaki İrfan B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır