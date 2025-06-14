HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kucakladığı televizyonu böyle çaldı, operasyonla yakalandı

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde meydana gelen ev ve iş yeri hırsızlıklarıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda, toplam 75 bin lira zarara yol açan şüpheli yakalandı.

Kucakladığı televizyonu böyle çaldı, operasyonla yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekiplerinin müşterek yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, televizyon ve nakit para çalındığı belirlenen şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

918e4551-82c8-4b9b-8e3a-033badc6bde2

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KENDİNİ ELE VERDİ

Şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kendini ele verdi. Televizyonu kucaklayarak çaldığı görülen ve hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 24 yaşındaki İrfan B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya ve Ukrayna arasında 4. esir takasıRusya ve Ukrayna arasında 4. esir takası
16 motosiklet sürücüsüne 191 bin 42 TL ceza16 motosiklet sürücüsüne 191 bin 42 TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Netanyahu'dan bir tehdit daha! "Çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz"

Netanyahu'dan bir tehdit daha! "Çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz"

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ordusu alarm verdi: "İran daha şiddetli saldıracak"

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ordusu alarm verdi: "İran daha şiddetli saldıracak"

Cimbom’dan milli futbolcuya resmi teklif…

Cimbom’dan milli futbolcuya resmi teklif…

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Özgür Özel, Bayburt mitinginde vatandaşları övdü! "Doluda bile dağılmayan Bayburt'a helal olsun"

Özgür Özel, Bayburt mitinginde vatandaşları övdü! "Doluda bile dağılmayan Bayburt'a helal olsun"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.