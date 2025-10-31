'Küçük çocuğa taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Duyan gelip darbetti

Sultangazi'de taciz iddiası gündeme geldi. Olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiye dükkanında yaşandı.,

12 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ KIRTASİYEDE TACİZ İDDİASI

İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi. Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

ÇEVREDEKİLER GELİP DARBETTİ

Sesleri duyan çevredekiler de dükkana gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.