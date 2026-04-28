Küçük çocuk babasının kullandığı minibüsün altında kalmıştı! Kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kahreden olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis aracıyla işten dönen A.Ç. (37), evinin önüne geldiğinde minibüstekileri indirdi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Araçtakilerin inmesiyle A.Ç. minibüsü hareket ettirdi. Bu sırada 2 yaşındaki oğlu S.Ç. evden hızla gelerek minibüsün altında kaldı.

ÇOCUK VEFAT ETTİ, ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından baba sinir krizi geçirirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KAHREDEN ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde minibüs durmasıyla çocuğun evden çıkıp araca doğru hızla koştuğu, bu sırada aracın hareket ettiği yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır