Küçük çocuk babasının kullandığı minibüsün altında kalmıştı! Kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kahreden olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis aracıyla işten dönen A.Ç. (37), evinin önüne geldiğinde minibüstekileri indirdi.
Araçtakilerin inmesiyle A.Ç. minibüsü hareket ettirdi. Bu sırada 2 yaşındaki oğlu S.Ç. evden hızla gelerek minibüsün altında kaldı.
Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından baba sinir krizi geçirirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde minibüs durmasıyla çocuğun evden çıkıp araca doğru hızla koştuğu, bu sırada aracın hareket ettiği yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
