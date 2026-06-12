Sözler tutulmadı deyip Ankara'ya geldiler! Polis ile madenciler arasında arbede

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, üç bakanlığın araya girmesi ve haklarına alacaklarına dair verilen sözlerin ardından eylemlerini 28 Nisan'da sona erdirmişti.

MADEN İŞÇİLERİ YENİDEN EYLEM BAŞLATTI

Geçen süre zarfında söz konusu şirketin verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia eden maden işçileri, yeniden eylem başlattı.

ANKARA'YA YÜRÜMEK İSTİYORLAR

Ankara'ya yürümek isteyen ve Yıldızlar SSS Holding'in önünde basın açıklaması yapmak isteyen madencilere polis izin vermedi.

POLİS İZİN VERMEDİ, ARBEDE YAŞANDI

Beypazarı'nda eylemlerini sürdüren madenciler yeniden yürümek isteyince polis ekipleri engel oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Polislerle madenciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerilim sırasında Bir madencinin “Ben şehit evladıyım. Biz terörist değiliz. Biz hakkımızı arıyoruz” dediği duyulduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.