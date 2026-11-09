Küçük Melek'i öldüren silahı o ateşlemiş! "Çok severdim" deyip itiraf etti

Adana’da evde başına isabet eden kurşunla yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Melek Göçer’in (12), dayısının eşi Bahriye Güzel Boçkır (21) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Tutuklandıktan sonra tekrar ifade verip olayı itiraf eden Boçkır, “Şarjör çıkarma düğmesine bastığımda bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde dururken başı birden duvara yaslandı ve gözleri kapandı. Melek’i çok severdim. Kesinlikle bilinçli olarak yapmadım, kaza oldu” dedi.

Olay, 2 Kasım’da saat 16.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Mersin’den, çalışmak için Ceyhan’a giden tarım işçisi Hüseyin Can Boçkır, eşi Bahriye Güzel Boçkır ile tarladaki işlerini bitirdikten sonra ablasının eve döndü. Bu sırada evdeki yeğeni Melek Göçer, tabancadan çıkan mermiyle başından vuruldu. Hüseyin Can Boçkır, yeğenini otomobiline bindirip, Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Dayısının trafik kazasında yaralandığını öne sürdüğü Melek, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Kasım’da hayatını kaybetti. Otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Melek Göçer, Ceyhan Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

DAYI VE YENGE TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Can ile eşi Bahriye Güzel Bozkır’ın da aralarında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Can Boçkır, eve geldikten sonra kıyafetlerini değiştirdiği sırada silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde ise Melek’i kanlar içinde gördüğünü, yeğeninin tabancayla oynarken silahın ateş alabileceğini öne sürdü. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el konulurken, Hüseyin Can ile eşi Bahriye Güzel Boçkır tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENGESİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürerken yeniden sorgulanan Bahriye Güzel Boçkır, silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. Boçkır’ın olayın detaylarını anlattığı ifadesi ortaya çıktı. İlk evliliğini sonlandırdıktan sonra eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirten Boçkır, kendisini korumak için tabanca bulundurduğunu söyledi. Çocukların dokunmaması için yatağın altında sakladığı tabancayı, eve geldiğinde kontrol etmek için aldığını anlatan Boçkır, "Melek, koltukta oturup telefonla ilgileniyordu. Tabancayı aldım ve avucumda yan bir şekilde duruyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastığımda bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde dururken başı birden duvara yaslandı ve gözleri kapandı" dedi.

"MELEK’İ ÇOK SEVERDİM"

Olayın ardından eşi Hüseyin Can Boçkır’ın, Melek’i kucaklayarak hastaneye götürdüğünü anlatan Bahriye Güzel Boçkır ifadesinde, "Tabancayı kırmızı bir beze sarıp, silahtan çıkan boş kovanı da alarak evden ayrıldım. Boş kovanı sokaktaki rögarın içine attım, tabancayı da eşimin akrabasının evine sakladım. Melek’i çok severdim. Aramızda hiçbir problem yoktu. Kesinlikle bilinçli olarak yapmadım, bir kaza oldu. Korktuğumdan dolayı başta anlatamadım" diye konuştu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır