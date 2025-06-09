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Küçük yaşta büyük tehlike: Çocuklarda tansiyona dikkat! Uzmanlar: "Çocuklarda hipertansiyon sinsice ilerliyor"

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, çocukluk çağında hipertansiyonun genellikle geç fark edildiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Erişkinlerde hipertansiyon sıklıkla obezite, diyabet ve sigara gibi risk faktörleriyle ilişkilendirilirken, çocuklarda altta yatan nedenlerin çoğunlukla böbrek, kalp, böbrek üstü bezi ve endokrin sistem kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeybek, tanı sürecinde bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Küçük yaşta büyük tehlike: Çocuklarda tansiyona dikkat! Uzmanlar: "Çocuklarda hipertansiyon sinsice ilerliyor"

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, çouklarda yüksek tansiyonun belirlenmesinin geciktiğini aktarıyor. Yetişkinlerle kıyaslandığında hem nedenleri hem de tedavi yolları farklılık gösteren çocukluk çağı hipertansiyonunun mutlaka ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Zeybek, konunun önemine dikkat çekiyor.

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ÇOCUKLARDA TANSİYON ÖLÇME ALIŞKANLIĞI YOK

Hipertansiyonun çocukluk çağında genellikle geç fark edildiğini dile getiren Prof. Dr. Zeybek, “Ülkemizde çocuklarda rutin tansiyon ölçme alışkanlığı bulunmuyor. Bu nedenle özellikle kardiyoloji takibi olmayan çocuklarda hipertansiyon kolay kolay fark edilmiyor. Ancak ergenlik döneminde ölçümlerle birlikte tanı konulabiliyor” dedi.

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"ENDOKRİN SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMLER HİPERTANSİYONA NEDEN OLABİLİYOR"

Çocuklarda hipertansiyonun erişkinlere kıyasla daha çok yapısal nedenlere dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Zeybek, “Erişkinlerde obezite, diyabet, sigara gibi faktörler öne çıkarken çocuklarda böbrek, böbrek üstü bezi, kalp ve endokrin sistemle ilgili problemler hipertansiyona neden olabiliyor. Bu nedenle tanı ve tedavi daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor” diye konuştu

"YAŞA GÖRE DEĞİŞEN DEĞERLER DİKKATE ALINMALI"

Çocuklarda kan basıncı değerlendirmesinin yaşa, kiloya ve boyuta göre farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Zeybek, “Erişkinde 140/90 mmHg’nin üzeri hipertansiyon sayılırken, çocuklarda her yaş grubuna özel tansiyon aralıkları var. Bu yüzden her yaşa özel değerlendirme yapılmalı. Çocuk endokrinolojisi, çocuk nefrolojisi, kardiyoloji, diyetisyen gibi farklı branşların ortak takibiyle hipertansiyon kontrol altına alınabiliyor. Öncelikle altta yatan nedenin tespit edilip o nedene yönelik tedavi planlanmalı” dedi.

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"YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ"

Ergenlik dönemde görülen hipertansiyonda yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Zeybek, “Özellikle fast food tüketimi, aşırı tuz, hareketsizlik ve obezite hipertansiyon riskini artırıyor. Çocukların düzenli spor yapması ve aktif yaşam tarzı benimsemesi, tansiyonun kontrolü açısından hayati önem taşıyor” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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hipertansiyon tansiyon çocuk sağlığı
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