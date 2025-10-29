HABER

Küçük yaştaki çocuklara söz kesmişlerdi! Görüntüler infial yarattı... Damat adayından açıklama geldi

Melih Kadir Yılmaz

Küçük yaşta iki kişiye aileleri tarafından söz kesilmesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler infial yaratırken, damat adayı olayla ilgili olarak görüntülerin altına yorum yaptı. Olayın yanlış anlaşıldığını söyleyen çocuk, nişan yapmadıklarını sadece aile arası söz yaptıklarını belirtti. İşte detaylar...

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, çocuk yaşta iki kişiye aileleri tarafından söz kesildiği görüldü. Video kısa sürede hızla yayılmaya başladı.

DAMAT ADAYINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Vatandaşlar yaptıkları yorumlarla duruma tepki gösterdi ve yetkilileri göreve çağırdı. İnfial yaratan video ile ilgili olarak damat adayından da açıklama geldi.

"SADECE AİLE ARASI SÖZ YAPTIK, YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Görüntülerin yayılmasından sonra bazı paylaşımların altına yorum yapan damat adayı, "Abi olay çok farklı. Biz nişan yapmadık. Sadece aile arası söz yaptık ve biri bunu yaymış. Yanlış anlaşılma var" dedi.

"BÖYLE YALAN YANLIŞ ŞEYLER YAPIYORLAR"

Farklı bir yorumda ise "Anlamadan dinlemeden böyle yalan yanlış şeyler yapıyorlar. Lütfen beni anlayın" ifadelerini kullandı.

