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  4. Küçükbaş hayvana eziyet ettiği anlar tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Küçükbaş hayvana eziyet ettiği anlar tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 08:44
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Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvana eziyet eden A.A. sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından ekipler hareket geçti. Nedeni bilinmeyen bir sebeple küçükbaş hayvana eziyet eden A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Küçükbaş hayvana eziyet ettiği anlar tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A. A. bilinmeyen sebeple küçükbaş hayvana eziyet etti. Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine Zile Kaymakamlığı harekete geçti. Jandarma ekipleri şahsın A. A. olduğunu tespit etti.

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Zile Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan bir koyuna eziyet görüntüleri ile ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında kaymakamlığımı sosyal medya hesabına gelen bir ihbar üzerine yapılan araştırmada ilçe jandarma komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköyünde ikamet eden A. A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığına bilgi verilerek adliye tahkikata başlanmış olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygılar duyurulur" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Zile küçükbaş hayvan
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