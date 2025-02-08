Küçükçekmece'de 2 katlı binada çıkan yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını gören çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAN BİNA DA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yandaki 4 katlı binada bulunanlar da tahliye edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

(DHA)