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Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı, AVM’dekiler panikle kaçtı

Küçükçekmece’de kazı çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu kırmasıyla havaya karışan gaz, çevredeki vatandaşları korkuttu. Patlama olmaması faciayı önledi.

Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı, AVM’dekiler panikle kaçtı

Olay saat 22.30 sıralarında Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir AVM’nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi tarafından doğal gaz borusu kırıldı. Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz panik oluşturdu.

FACİAYA RAMAK KALDI

Muhtemel bir patlama riski ile vatandaşlar AVM’den hızlıca kaçarken, yaşanan o panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Her hangi bir patlamanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan kapatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece doğalgaz
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