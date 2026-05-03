HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece'de durakta beklerken yaşamını yitiren mühendisin amcası konuştu

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un amcası, kazanın caddedeki rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, şikayetçi olduklarını bildirdi.

Küçükçekmece'de durakta beklerken yaşamını yitiren mühendisin amcası konuştu

27 Nisan Pazartesi günü saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'nda kamyonetin çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Selvitop'un amcası Mehmet Güner olay yerinde basın mensuplarına konuştu.

Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini anlattı.

O sıra kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde görüldüğünü dile getiren Güner, "Burada kaldırıma çıkıyor. Hemen arkamızda da ışıklar var. Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." diye konuştu.

Güner, yeğeninin 38 yaşında genç bir mühendis olduğunu, geride 9 yaşında gözü yaşlı çocuk ve eşin yanı sıra acılı anne ile baba bıraktığını söyledi.

Acılarının çok büyük olduğunu kaydeden Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolla ilgili duyumlarımıza göre, geçmişte de çok büyük kazalar olmuş. Araçları engelleyici herhangi bir sürat kesici yok. Bunların yapılması gerekli. Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşehir’de trafik kazası: 4 yaralıAkşehir’de trafik kazası: 4 yaralı
Kar sürprizi: Türk bayrağı dalgalandırdılarKar sürprizi: Türk bayrağı dalgalandırdılar

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.