Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik isimli çocuğun kaybolduğu ihbar edildi. Daha sonra gölde hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK ÇEVREDİKİLERİN ÇABASIYLA GÖLDEN ÇIKARTILDI

Çevredekilerin de müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Adem Barik'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Barik'in henüz nasıl göle düştüğü bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır