Küçükçekmece'de hareketli saatler! Önce ailesini rehin aldı sonra 3. kattan atladı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Ergin Y., erkek kardeşini, annesini ve babasını evde rehin aldı. Şahsın kız kardeşi komşularına sığınırken, fırsatını bulup evden kaçan erkek kardeşi de komşulardan yardım istedi. Komşulara sığınan çocuğun kolundan bıçakla yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir fırsatını bulan baba evden kaçarak kurtulurken, şahsın balkona kilitlediği annesi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde tek kalan şahıs, polis ekipleri eve girmek isteyince balkona çıkarak yaşadığı 6 katlı apartmanın 3’ncü katından aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Ergin Y., kendisine müdahale etmek isteyen polis ve sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ergin Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"KARDEŞİNİN KOLUNDA BIÇAK İZİ VARDI"

Aracın sahibi Mehmet Aydoğan, "Her saniye bizi rahatsız ediyor, gelip kapıya vuruyor. Bugün ailesini rehin aldı. Kız kardeşi bize sığındı. Bu çekilmez bir hale geldi. Polisleri aradık, geldiler. Polislere kapıyı açmadı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son kendisini camdan aşağıya attı. Bir rahatsızlığı var mı yok mu ben de bilmiyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Osman Temur ise, "Akıl hastanesinde yattı. Şikayet ediliyor, alıyorlar, bir ay bekletiyorlar tekrar salıyorlar. Geçenlerde benim yeğenin çocuğuna laf atmış. Bugün ben sadece atladığını gördüm" ifadelerini kullandı.

