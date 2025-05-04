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Küçükçekmece'de işçinin yaslandığı aydınlatma direği devrilerek eve girdi

Küçükçekmece'de sokakta internet altyapı çalışması yapan işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği, devrilerek bir dairenin camından içeri girdi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler direği çıkartarak yerine bıraktı.

Küçükçekmece'de işçinin yaslandığı aydınlatma direği devrilerek eve girdi

Olay, 2 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kosova Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yapılan internet altyapısı çalışmaları sırasında işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği devrildi. Direk, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile direk camdan çıkartılarak yerine bırakıldı. Daire camında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Daire sakini "Çocuklar iş yaparken, merdivenleri var, her şeyleri var, biri yorulunca direğe dayanıyor. Direk de bizim cama, üzerimize geliyor. Allaha şükür kendi canlarımıza bir şey olmadı. Olan cama oldu, o kadar da olsun. Camın halini gördünüz zaten. Ne olduğunu anlamadık, şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece aydınlatma direği
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