Küçükçekmece'de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı

Küçükçekmece’de komşularını rahatsız ettiği iddia edilen kişi, polis ekiplerinin geldiğini görünce kendisini daireye kilitledi. Avukat talep eden şüpheli, kapının kırılmasıyla gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı

Olay, saat 14.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Ömrüm Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A., dairesinde komşularını rahatsız edince bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 1

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 2

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ, POLİS GELİNCE KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Uğur A., kendisini eve kilitledi. Ekiplerin ikna çabalarına karşılık vermeyen şüphelinin, evdeki muslukları açık bıraktığı ve bu nedenle daireyi su bastığı öğrenildi.

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 3

EKİPLER KAPIYI KIRARAK GÖZALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, şüphelinin 2’nci kattan atlama ihtimaline karşı binanın önünde hava yastığı açarak önlem aldı.

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 4

Avukatı gelmeden kapıyı açmayacağını söyleyen Uğur A., itfaiye ekiplerinin elektrikli makasla kapıyı kırmasının ardından gözaltına alındı.

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 5

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 6

Küçükçekmece de polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

