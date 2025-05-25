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Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı girişimi! Şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece'de polise bıçaklı saldırı girişimi! Şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. çevreye zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulunan B.K, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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