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Küçükçekmece'deki binanın çökme anları ortaya çıktı: 2 kişi son anda kurtuldu

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın kendiliğinden çöktüğü ve 2 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'deki binanın çökme anları ortaya çıktı: 2 kişi son anda kurtuldu

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki Şirin Sitesinde yaşanmıştı. Kentsel dönüşüm aşamasındaki sitenin yıkımı sırasında bir bloğun bir kısmı yıkılmış ve bir süre sonra bloğun kalan kısmı kendiliğinden çökmüştü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNA ÇÖKTÜ

Kısa süreli paniğin ardından vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edilmişti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri, göçük altında 2 kişinin kaldığı iddiasıyla köpekli arama çalışması sürüyor.

Öte yandan binanın çökme anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çökme sırasında yoldan iki kişinin son anda kurtulduğu ve kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı. Öte yandan bir iş yerinin hasar aldığı öğrenildi.

Küçükçekmece deki binanın çökme anları ortaya çıktı: 2 kişi son anda kurtuldu 1

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Küçükçekmece Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde, ilçemiz İnönü Mahallesi Sarsılmaz Sokak sınırları içerisinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 8 katlı binanın ayakta kalan bölümünde kısmi bir çökme meydana gelmiştir. Olay esnasında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşımız, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerimize teslim edilerek tedbirden hastaneye sevk edilmiştir. Yaralıların sağlık durumları yakından takip edilmektedir. İhbarın alınmasından itibaren belediyemizin ilgili birimleri, itfaiye ve emniyet ekipleri olay mahallinde tüm güvenlik önlemlerini almıştır. Çevredeki kişilerin beyanları doğrultusunda, enkaz alanında bulunma ihtimali değerlendirilen komşularımız için arama kurtarma ve K9 (köpekli) ekiplerimiz bölgede çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
Küçükçekmece deki binanın çökme anları ortaya çıktı: 2 kişi son anda kurtuldu 2

Güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ve herhangi bir ihtimalin göz ardı edilmemesi amacıyla, K9 aramalarının ardından belediyemiz arama kurtarma ekibi KÜBAK tarafından sesli-akustik dinleme ve termal kamera ile ikinci kontroller de gerçekleştirilecektir. Olay yeri çalışmaları, arama faaliyetleri ve sağlık değerlendirmeleri tamamen tamamlandıktan sonra elde edilecek tüm bulgular nihai rapora işlenecek; konuyla ilgili detaylı bilgilendirme düzenli olarak belediyemiz kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Küçükçekmece deki binanın çökme anları ortaya çıktı: 2 kişi son anda kurtuldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece bina
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