Küçükçekmece E-5’te zincirleme kazaya sebep oldu! Alkollü sürücüyü vatandaşlar yakalayınca olanlar oldu

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan ı araç, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçtığını gören diğer sürücüler, adamı yakalayarak darp etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya neden olan ve kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü.

KAÇAN SÜRÜCÜ DARP EDİLMEK İSTENDİ

Öte yandan kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)