Küçükçekmece’de bir iş yerinin havalandırma bacasında yangın

Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi‘nde bulunan bir iş yerinin 2’nci katında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de bir iş yerinin havalandırma bacasında yangın

Yangın, saat 7.30 sıralarında Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi B Blok’ta 2 katlı bir iş yerinin havalandırma bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, bölgede yoğun duman oluşturdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Duman tahliyesi sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA

Küçükçekmece
