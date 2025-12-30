Küçükçekmece’de bir iş yerinin havalandırma bacasında yangın

Yangın, saat 7.30 sıralarında Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi B Blok’ta 2 katlı bir iş yerinin havalandırma bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, bölgede yoğun duman oluşturdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Duman tahliyesi sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA