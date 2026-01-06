HABER

Kudüs’te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına otobüsün dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kudüs’te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudiler’in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs’te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.

Kudüs’te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı 1

PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Tansiyonun yükseldiği protestolar sırasında Jeremiah Caddesi’ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Kudüs’te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı 2

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
