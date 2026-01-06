Kudüs’te Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudiler’in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs’te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.

PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Tansiyonun yükseldiği protestolar sırasında Jeremiah Caddesi’ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.

