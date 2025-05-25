Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hakkında suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hakkında vatandaştan suç duyurusu! Oruç'a ait olduğu öne sürülen kayıttaki küfür üzerine "Maral_2323" kullanıcı adlı vatandaş harekete geçti.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BANA 'KES SESİNİ' DİYORSUNUZ"

Kullanıcının X'te (Twitter) paylaştığı ses kaydında Saadet Oruç olduğu iddia edilen kullanıcıyla vatandaş hararetli bir tartışma yaşıyor. Tartışma sırasında Oruç, "Kes sesini" derken vatandaş "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz?" diyerek çıkışıyor.

KÜFÜR SES KAYDINA YANSIDI

Tartışmanın devamında ise Oruç'un "S..... git" dediği duyuluyor.

ORUÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ses kaydını paylaşan kullanıcı suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA ETİKETLEDİ

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığını etiketleyen vatandaş "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un bir vatandaşa toplum önünde uyguladığı bu davranışı toplumun ve hukukun takdirine bırakıyorum" deyip isyan etti.