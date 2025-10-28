HABER

Kula’da otomobil tıra arkadan çarptı:1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kula’da otomobil tıra arkadan çarptı:1 yaralı

Kaza saat, 12.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Ç. (61) idaresindeki 26 AIE 701 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan Mesut A. (48) idaresindeki 45 ALJ 575 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Adem Ç. kazayı yara almadan atlatırken otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Ç. (58) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan Esma Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kula’da otomobil tıra arkadan çarptı:1 yaralı 1

Kula’da otomobil tıra arkadan çarptı:1 yaralı 2

Kaynak: İHA

