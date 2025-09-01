HABER

Kulak çınlaması hangi hastalıklarla ilişkilidir? Kulak çınlaması nedenleri

Tıp dilindeki adı tinnitus olan kulak çınlaması, çok sık yaşanan bir durum olmasına rağmen göz ardı edilmemesi gerekir. Bir hastalığın belirtisi olarak yaşanabileceği gibi kulak çınlaması sadece geçici ve anlık olarak da çevresel sebeplerden ötürü meydana gelebilmektedir.

Ferhan Petek

Halk arasındaki yaygın bilinen ismi ile kulak çınlaması, yüksek sesten kulak kirine kadar birçok nedene bağlı olarak yaşanabilen bir durumdur. Kulak çınlaması durumunun kişilere direkt olarak bir zararı dokunmayabilir ancak çok ciddi bazı hastalıkların habercisi ve belirtisi olarak da meydana gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle uzun süreli olarak yaşanan kulak çınlaması durumunun göz ardı edilmeden ve bir an önce doktora gösterilmesi gerekir.

Bazı kişilerde yaşanan kulak çınlaması ciddi boyutlara ulaşabilen psikolojik problemlere yol açabilmektedir. Bu etkilerin başında depresyon gelmektedir. Ayrıca anksiyete, uyku sorunları, dikkat bozukluğu gibi problemler de kulak çınlamasından kaynaklı olarak yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda mutlaka kişinin bir tedavi sürecine girmesi gerekebilmektedir.

Kulak çınlaması nedenleri nelerdir?

Kulak çınlaması son derece yaygın bir durum olmasına karşılık bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilmektedir. Birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen bu durumun en bilinen ve tespit edilen nedenleri arasında şu durumlar gelmektedir:

  • Kulakta kir birikmesi
  • Uzun süre yüksek sese maruz kalma durumu
  • Orta kulak iltihabı
  • Dış kulak yolu iltihabı
  • Kulakta sıvı birikmesi
  • Kulaklara yabancı cisim kaçması
  • Baş travmaları
  • Boyun travmaları
  • Yüksek tansiyon sorunu
  • İlerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelen duyma kaybı
  • Migren
  • Ototoksik özellikte olan ilaçlar
  • İç kulakta kemik büyümesi
  • Orta kulakta kemik büyümesi
  • Çene eklemlerinde işlev bozuklukları oluşması
  • Kulak zarında delinme
  • Omurilik kaynaklı olan hastalıklar
  • Damar sertliği
  • Böbrek hastalıkları
  • Hormonlar ile ilgili bazı sorunlar
  • Metabolizma ile ilgili rahatsızlıklar
  • Darbe almaya bağlı olarak yaşanan kulak tıkanması ve işitme kaybı

Kulak çınlaması hangi hastalıklarla ilişkilidir?

Çoğunlukla geçici bir durum olan kulak çınlaması durumu için alternatif çözümler bulunmaktadır. Uzun süren kulak çınlaması durumunda mutlaka gecikmeden doktora gidilmesi gerekir. Doktor gerekli tetkikleri yaptıktan sonra uygun olan tedavi sürecini başlatacaktır

Kulak çınlaması için genel olarak en sık kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Ses terapileri
  • Bilişsel davranış terapileri
  • İlaç tedavisi
  • Sağlıklı yaşam yönetimi

Sağlık kurumlarının Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümlerine başvurulması gereken bir durum olan kulak çınlaması tanısı konulabilmesi için doktorun kulak çınlamasına neden olan kaynağı doğru tespit etmesi gerekmektedir. Bu nedenle doktora doğru eksiksiz bilgi vermek son derece önemlidir.

Kulak çınlaması çok sık görülmesine rağmen çok ciddi hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak kulak çınlamasının ilişkili olabileceği hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

  • Alerji
  • Anemi
  • Yüksek tansiyon soruları
  • Tümör
  • Anevrizma
  • Diyabet
  • Tiroit sorunları
  • Obezite
  • Kafa darbeleri ve yaralanmaları
  • Eklem bozuklukları
  • Meniere
  • Yaşlılık
  • Sağırlık
  • Kolesterol

Kulak çınlaması durumu demir eksikliği, kolesterol, çinko eksikliği gibi durumlardan ötürü de meydana gelebilen bir durumdur. B12 vitamininin eksikliği de kulak çınlaması sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir. D vitamini eksikliği de kişilerde kulak çınlaması sorununa yol açabilmektedir.

Çınlama, kişilerde uğultu, vızıltı, zil sesine benzer bir ses olarak duyulabilir. Kulak çınlaması durumunun kaynağı her ne ise ses de buna göre değişiklik gösterebilmektedir.

