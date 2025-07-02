Kulak çubuğu pamuğu kulağımda kaldı, ne yapmalıyım? Kulağa kaçan, kulakta kalan kulak çubuğu pamuğu nasıl çıkartılır?

Kulak çubuğunun ucunda bulunan kulak pamuğunun kulak kanalında kalması kulağın iç yapısına zarar verebilmektedir. Kulağın iç yapısına zarar vermenin yanı sıra kulak içinde enfeksiyona da sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda kişiler genel olarak "Kulak çubuğu pamuğu kulağımda kaldı ne yapmam gerekiyor?" diye paniğe kapılmaktır. Böyle bir durumda bilinçli hareket etmek ve sakin olmak ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemlidir.

Kulak çubuğu pamuğu kulağımda kaldı, ne yapmalıyım?

Kulak çubuğu pamuğunun kulakta kalması pek çok kişinin başına gelen olaylardan bir tanesidir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ilk adım sakin olmak ve bilinçli hareket etmektir. Bu esnada yanlış yapılan herhangi bir uygulama kulakta ciddi hasarlara sebep olabilmektedir.

Kulak çubuğu pamuğu kulağınızda kaldığında tek başınıza çıkartmaya çalışmak çok doğru bir hareket olmayabilir. Çünkü kulak kanalı hassas bir yapıya sahiptir, yanlış yapılan bir hareket pamuğun daha derine itilmesine ve kulak zarının zedelenmesine sebep olabilmektedir.

Pamuk yüzeyde yani kulağın giriş kısmında ise nazik bir şekilde herhangi bir yabancı cisim kullanılmadan çıkartılabilir. Fakat pamuğu çıkartmak konusunda herhangi bir tereddütünüz ve derine kaçtığı düşüncesi varsa kesinlikle müdahale etmemelisiniz. Böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için kulak çubuğu kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca kulak kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olduğu için her zaman dıştan bir müdahale gerekmemektedir.

Kulakta cisim kaldığının belirtileri nelerdir?

Kulak kanalına kulak temizleme pamuğu gibi herhangi bir yabancı cisim kaçmasından kısa bir süre sonra bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler yabancı cismin kulakta kalma süresine ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Kulakta yabancı cisim kalması sonucu ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

Kulağa yabancı bir cisim kaçtığında ortaya çıkan en yaygın belirti kulakta tıkanıklık hissidir. Kulakta tıkanıklık olması işitmede de azalmaya sebep olmaktadır.

Kulağa kaçan yabancı cisim kulak pamuğu, böcek veya toz ise genellikle kaşıntı en çok görülen belirtilerdendir.

Kulaktaki cisim uzun bir süre kulakta kaldıysa bu durumda ortaya kızarıklık, ağrı, kötü koku, şişlik ve iltihaplanma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde kesinlikle evde herhangi bir müdahale yapılmamalıdır. Evde müdahale edilmesi durumun daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve yabancı cismin uzman bir kişi tarafından çıkarılması beklenmelidir.

Kulağa cisim kaçması durumunda hangi bölüme, hangi doktora gidilir?

Kulağa cisim kaçması durumu özellikle çocuklarda yetişkinlere oranla daha fazla görülmektedir. Yetişkinlerde genel olarak kulak çubuğu pamuğunun veya böcek gibi nesnelerin kulağa kaçma durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kişiler böyle bir durumda, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir.

Kulağa yabancı bir cisim kaçması durumunda başvurulması gereken bölüm Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğidir. Kulak alanında uzman oldukları için kulağa kaçan yabancı cismi gerekli ekipmanlarla güvenli ve steril bir şekilde çıkarmaktadırlar.

Evde yabancı cismi çıkarmaya çalışmak tehlikeli bir davranış olacağı ve kulakta ciddi hasarlara sebep olabileceği için kesinlikle KBB uzmanına başvurulmalıdır. Özelliklerde çocuklarda bu konuya daha dikkat edilmelidir.