Kulak kiri nasıl temizlenir? Kulak kiri temizliği nasıl yapılır? Kulak kiri temizleme

Kulak kiri; bakteri, toz ve yabancı cisimlerin kulak kanalının içerisine ilerlemesini engelleyen faydalı bir salgıdır. Aynı zamanda kulak kiri, kulak kanalını nemli tutarak kulakta enfeksiyon oluşmasının önüne geçmektedir. Fakat bazen kulak kiri kulak içerisinde çok fazla birikebilmektedir. Bu durum kişinin rahatsızlık duymasına ve işitme kaybına sebep olabilir. Bu tarz durumlarda kulak kirinin temizlenmesi gerekmektedir.
Kulak kiri, kulak kanalında bulunan özel bezler tarafından üretilen doğal bir maddedir. Bu madde kulak kanalının dış yapısında bulunan yağ ve ter bezlerinin ölü deri hücreleri ile birleşmesiyle meydana gelmektedir. Rengi sarı veya kahverengidir. Yapışkan ve yağlı bir kıvama sahip olan kulak kiri, kulağı dış etkenlere karşı korumaktadır.
Kulak kiri, zamanla çiğneme ve konuşma hareketleriyle kulak kanalının dışına doğru hareket eder ve dışarı atılır. Bu sayede kulak kendi kendini temizlemiş olmaktadır.
Kulak kiri çoğu zaman dışarıdan herhangi bir müdahale gerektirmeden kendiliğinden dışarı atılan bir maddedir. Fakat bazı durumlarda kulak kiri kulak içerisinde birikerek işitme kaybına, kulakta tıkanıklığa ve basınç hissine sebep olmaktadır. Bu tarz kurumlarda kulak temizliğinin yapılması gerekmektedir.
Kulak temizliği hassas bir durumdur. Kulak temizliğinde yanlış yöntemlerin kullanılması kulağa daha çok zarar verebilmektedir. Bu yüzden bilinçli hareket edilmeli ve gerektiğinde bir kulak burun boğaz uzmanından yardım alınmalıdır.