Kulak pamuğu masum değil: İşitme kaybına neden olabilir! Kulak çubuğu kullananlar dikkat!

Günlük hijyen rutininin bir parçası haline gelen kulak pamuğu kullanımı, sanıldığı kadar masum değil. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Polat Canbolat, kulak pamuğunun yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Kulak kiri sanıldığı gibi zararlı değil" diyen Canbolat, kulak kirinin dış ortamdan gelen mikroplara karşı koruyucu bir işlev üstlendiğini söyledi.

"MİKROPLAR VE KİR DAHA DA İÇERİ İTİLİR"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Canbolat, "Kulak içindeki kıllar, mikropları dışarı atar. Ancak kulak pamuğu kullanıldığında, mikroplar ve kir daha da içeri itilir. Bu durum hem enfeksiyona hem de duyma kaybına yol açabilir. Daha ileri durumlarda ise kulak zarı zedelenebilir, bu da çok daha ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEYEN DUYMA KAYBINA DİKKAT"

İnatçı ve geçmeyen işitme kayıplarının mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Canbolat, "Kulağınızda bir miktar kir varsa endişe etmeyin. Asıl sorun, kirin dışında kalan işitme kaybı nedenleridir" dedi.

Dr. Canbolat, kulak zarında oluşabilecek deliklerin, tedavi edilmediği takdirde orta kulakta kalıcı sorunlara yol açabileceğini belirtti.

"DUYMA KAYBI SADECE KİRDEN OLMAZ"

Her duyma kaybının kirle ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Canbolat, şu uyarılarda bulundu: "Kulak kepçesindeki yırtıklar, dışarıdan gelen seslerin doğru algılanmasını engelleyebilir. Kulak aynı zamanda denge sisteminin bir parçasıdır. İşitme kaybı ya da denge sorunları hissediyorsanız, mutlaka bir KBB uzmanına başvurmalısınız."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

