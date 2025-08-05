İnsanlarda kulak tıkanması farklı çevresel etkenlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kulak tıkanıklığı östaki tüpü disfonksiyonu, çeşitli enfeksiyonlar, alerjiler ya da kulak kirinin birikmesi gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Sadece bunlar değil, kulak tıkanmasına ayrıca kulağa bir nesne ya da su kaçması gibi farklı durumlar da neden olabilmektedir. Genel olarak kısa süreli yaşanan bu tıkanmaları engelleyebilmek ya da kulağı açabilmek için bazı kolay ve pratik uygulamalar bulunmaktadır.

Sakız çiğnemenin, buhar uygulaması yapmanın, arka arkaya yutkunmaların iyi geleceği bilinen kulak tıkanması durumu kendini kulakta dolgunluk hissedilmesi, çınlamaların duyulması ya da işitmede sorun yaşanması veya tamamen işitme kaybı yaşanması gibi belirtiler ile gösterebilmektedir. En sık olarak çocuklarda görülen kulak tıkanıklığı genel olarak orta kulakta sıvı birikmesi nedeni ile gerçekleşir. Her ne kadar olası ve çok sık yaşanan bir durum olsa da kulak tıkanması takip edilmesi gerekir. Bazı belirtiler arttığında ya da kulaklardaki tıkanma uzun sürdüğünde doktora danışılması tavsiye edilir.

Balon şişirme, sakız çiğneme gibi çok basit ve pratik yöntemlerle giderilebildiği bilinen kulak tıkanması durumu bazen yolculuklarda da yaşanabilmektedir. Özellikle uçak yolculukları sırasında yolcuların neredeyse tamamı kulak tıkanması yaşayabilmektedir.

Kulaklarımız uçakta neden tıkanır? Sebebi nedir?

Bir tür kulak rahatsızlığı durumu olarak kabul edilen kulak tıkanması durumu, çeşitli durumlara bağlı olarak yaşanabilmektedir. Kulak tıkanması basınç değişiklikleri ile de görülebilmektedir. Bu sorunun şiddetine göre kulaklarda kanama da görülebilmektedir. Bir kişinin kulağı tıkandığı zaman tıkanma nedenine göre ya da duruma göre kulaklarda uğultular çınlamalar ya da aşırı ağrılar yaşanabilir.

Kulaklardaki basıncın değişmesi nedeni ile uçak yolculuklarında çok sık kulak tıkanması durumu yaşanmaktadır. En çok da uçağın iniş süreci sırasında basınç, kulak zarının üzerine baskı yaptığı için kulaklar tıkanabilmektedir. Kabin basıncında meydana gelen değişiklikler kulaklarda tıkanma dışında çeşitli kulak, burun ve boğaz sorunlarına da yol açabilmektedir.

Herkesin başına gelebilen ve çok sık yaşanabilen bir durum olmasına rağmen uçakta kulak tıkanması durumu ciddiye alınması gereken bir konudur. Uçak yolculuklarında en çok da uçağın inişi sırasında yaşanabilen kulak tıkanmaları için genelde bol sıvı tüketmek ve sakız çiğnemek önerilir.

Çok sık yaşanan uçakta kulak tıkanması durumu basınçta yaşanan değişiklikler ile doğru orantılı olarak meydana gelebilen bir durumdur. Bir tür kulak rahatsızlığı olan bu durum en etkili çevresel etkenlerden biri olan uçaktaki kabin basıncının değişimleri nedeni ile gerçekleşmektedir.

Kulak tıkanması dışında uçak yolculuklarında ya da uçakların iniş süreçlerinde yaşanabilen başka sorunlar da vardır. Kulak kanaması da uçuş esnasında ya da iniş sırasında yaşanabilen bir başka kulak problemidir. Kabin basıncındaki değişiklikler kulakta kanamalara, kulak burun boğaz rahatsızlıklarına, kulak tıkanmalarına ya da kulakta ağrılara neden olabilmektedir.

Uçak yolculuklarında kulak tıkanmaları, kulak kanaması gibi çeşitli kulak burun ya da boğaz problemleri yaşamanın önüne geçebilmek için alınan ve çok bilinen bazı önlemler bulunmaktadır. Sakız çiğnemek ve bol su içmek de bu önlemlerin başında gelmektedir. Bunlar dışında bir parça şeker emmek ve yutkunmak gibi yöntemlerin de kulak tıkanmasını engellediği ya da kabin basıncındaki değişiklikler nedeni ile tıkanan kulakları açtığı bilinmektedir.