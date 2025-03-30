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Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum neden, ne yapmalıyım? Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu ve çözümü

Melek Nacar Melek Nacar
30.03.2025 23:00
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Mikrofonlu kulaklıklar birçok kişinin günlük hayatta kullandığı kulaklıklardır. Bu kulaklıklarda sesi karşı tarafa iletirken bazen ses sekmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu durumun ise birden fazla nedeni olabilir. Kulaklıktan gelen kendi sesini duyma sorunu genellikle de mikrofon geri bildirimi olarak isimlendirilen konudan veya yankıdan kaynaklanır.

Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum neden, ne yapmalıyım? Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu ve çözümü

Çoğu kişi oyun oynarken veya telefonla görüşme yaparken mikrofonlu kulaklıklar kullanır. Bu kulaklıkların bazen mikrofonlarında çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Örneğin kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu yaşanabilir. Bu sorunu gidermek için çeşitli kontroller sağlanabilir ya da çözüm yolları uygulanabilir.

Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum neden?

Kulaklıktan kendi sesinizi duymanın başat nedeni mikrofon geri bildirimi olarak isimlendirilen konu (sidetone) veya yazılımsal yankıdır. Bazı kulaklıklar kullanıcının sesini duyabilmesi için bu özelliği bilinçli olarak sunar. Ancak bir sorun olarak yanlış yapılandırılmış ses ayarları, ses sürücülerindeki sorunlar veya mikrofonun hoparlöre yansıması da bu duruma yol açabilir.

Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum, ne yapmalıyım?

Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu ve çözümü hakkında bilgi sahibi olmak, bu durumu düzeltmek için ilk adımdır. Çözüm yollarına geçmeden önce, bu sorun genelde mikrofon geri bildirimi veya yankı ayarlarından kaynaklansa da bazı kulaklıklarda, kullanıcının kendi sesini duyması için bu özelliğin kasıtlı olarak eklenmiş olabileceğini unutmamak gerekir.

Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu ve çözümü için uygulanabilecek birtakım adımlar mevcuttur. Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorunu ve çözümü için bu adımlar takip edildiğinde genelde istenmeyen yankı ortadan kalkar:

  • Kulaklıktan kendi sesimi duyuyorum sorununu çözmek için öncelikle bilgisayar veya kulaklık ayarlarında "Mikrofon İzleme" ya da "Sidetone" seçeneğinin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Windows kullanıcıları "Ses Ayarları"na girerek mikrofon özelliklerinden "bu cihazı dinle" seçeneğini kapatabilir.
  • Eğer sorun devam eder ise ses sürücüleri güncellenebilir.
  • Kulaklığı farklı bir cihaza bağlayarak test edilmelidir.
  • Fiziksel bağlantılar gözden geçirilmelidir.

  • Harici bir mikrofon kullanılıyor ise mikrofonun kulaklığa veya hoparlöre çok yakın olması yankıya neden olabilir. Bu yüzden böyle bir sorunu çözmek adına mikrofonun yeri değiştirilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Kulaklık
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