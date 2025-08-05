Kule vinçte intihara kalkışan şahsı, eşi ve yeğeni ikna etti

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde eşiyle sorunları olduğu iddia edilen M.Ç. isimli şahıs, otopark inşaatındaki kule vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

Daha sonra olay yerine gelen şahsın eşi ve yeğeni, M.Ç.’yi ikna ederek vinçten inmesini sağladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İnşaatın şantiye şefi de polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülmek istendi. Şahsın gitmek istememesi üzerine bir grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerine saldıran şahıslar da gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)