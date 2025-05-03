Kulisleri hareketlendirecek sözler! Yeni ittifak açıklaması... Fatih Erbakan 3 partinin ismini verdi

Türkiye'de siyasetin en büyük tartışmalarından biri erken seçim. Muhalefet erken seçim konusunda iktidara yüklenirken, olası bir erken seçim senaryosunda partiler arası ittifak kulisleri haberlere konu oluyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kulisleri hareketlendirecek bir ittifak açıklaması yaptı.

Patisinin il başkanları toplantısı öncesi konuşan Erbakan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Birçok konuya dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan yaptığı ittifak açıklamasıyla da dikkat çekti.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA TEKRARDAN MÜMKÜN DEĞİL"

"Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık" diyen Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin de bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyelinin yüksek olduğunu da ifade etmek isterim çünkü yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir gerçekten de üye sayısı bakımından da oy oranı bakımından da bu ortadadır ve Türkiye'nin 3 büyük partisi haline gelmiştir. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir partidir. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman vardır. Tabii diğer taraftan biz cumhurbaşkanlığına adaylığımızı ifade ettik, ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'yla tekrardan artık mümkün olmadığını da net bir şekilde ifade ediyoruz ve baraj probleminizin olmadığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN YENİ İTTİFAK SİNYALİ! 3 PARTİNİN ADINI SAYDI

Açıklamasında yeni ittifak olabileceğinin sinyalini veren Erbakan, "Çünkü biz 520 binle ile yüzde 7 oy oranına ulaştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarı bir seviyede olduğumuzu ve baraj problemimiz olmadığını da düşünüyoruz. Tabii buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek bir sinerji oluşmasına vesile olmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz. Bunun içerisinde de tabii Gelecek Partisi olabilir, İYİ Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir bu partilerle bir ittifak içerisinde olma ihtimalimiz olabilir ama bununla herhangi bir görüşme şu ana kadar olmadı. Sadece sorunu üzerine bir cevap olarak ifade ediyorum ama bu olmasa da biz kendimiz de barajı aşma ile ilgili probleminiz olmadığını ifade ediyorum." dedi.