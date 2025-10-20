Kulisleri hareketlendiren iddia! "Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor"

Bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti. Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi.
Haberi İBB Bağımsız Meclis üyesi İbrahim Özkan duyurdu. Özkan paylaşımında "Bağımsız Sakarya Milletvekili Sn. Ümit Dikbayır, yarın yapılacak CHP grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak." dedi.
ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?
Ümit Dikbayır 1968 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.
1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum