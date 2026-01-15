HABER

Kullanıcılar dikkat! Google Chrome'u hemen güncelleyin

Google Chrome’da 3’ü “yüksek riskli” olmak üzere toplam 10 güvenlik açığı tespit edildi. Google, bu açıkları kapatan güncellemeyi yayımladı. Şirket, güvenlik açıklarından hiçbirinin şimdiye kadar saldırı amaçlı kullanılmadığını söylese de tarayıcıyı hemen güncellemeniz iyi bir fikir olabilir.

Enes Çırtlık

İnternet tarayıcıları artık yalnızca web’e açılan kapı değil; banka hesaplarından e-posta kutularına kadar neredeyse tüm dijital hayatımızın geçtiği kritik yazılımlar hâline geldi. Bu yüzden bu tarayıcılarda ortaya çıkan güvenlik açıkları oldukça önemli olabiliyor. Şimdi ise popüler tarayıcılardan biri olan Google Chrome, böylesi bir güvenlik açığı haberiyle gündeme gelmiş durumda.

10 GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

PCWorld tarafından aktarılan bilgilere göre Google Chrome 3’ü acil müdahale gerektiren ve “yüksek risk” kategorisine sokulabilecek toplamda 10 güvenlik açığı tespit edildi. Bunun ardından da hemen şirkettten güncelleme geldi.

10 GÜVENLİK AÇIĞI GELEN GÜNCELLEME İLE DÜZELTİLDİ

Google, açıkların tespit edilmesinin ardından bir güncelleme yayımlayarak Windows ve macOS için Chrome 144.0.7559.59/60 ve Linux için 144.0.7559.59 sürümleriyle güvenlik açıklarını düzeltmeyi başardı. Webtekno'da yer alan habere göre; Android ve iOS dahil tüm platformlardaki Chrome’larda açıkların keşfedildiği ve sorunların çözüldüğü ifade edildi.

Kullanıcılar dikkat! Google Chrome u hemen güncelleyin 1

Google, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin kullanıcıları içini rahatlatan ifadelere de yer verdi. Öyle ki şirket, açıklardan hiçbirinin şu ana kadar hiçbirinin saldırı amaçlı kullanılmadığını ifade etti.

Chrome sürümleriyle ilgili yayımlanan blog yazısında güvenlik açıklarınının tamamının harici araştırmacılar tarafından bildirildiği ifade edilmiş. 3’ü yüksek risk, 4’ü orta risk ve kalanı da düşük riskli olarak sınıflandırılmış.

Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome
