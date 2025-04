Kullanıcılara e-posta gönderdi... Sony'den PlayStation Plus fiyatlarına zam!

PlayStation Plus, PlayStation oyuncularına ekstra birtakım özellikler sunmasıyla biliniyor. Farklı abonelik paketleri olan PlayStation Plus ücretsiz oyunlar verebiliyor. Ancak PlayStation Plus bu kez aylık ücretsiz oyunları haberleriyle değil, bir Türkiye zammı haberiyle gündeme gelmiş durumda.

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine gönderdiği e-posta ile ortaya çıkan gelişmeye göre, PlayStation Plus paketlerinin Türkiye fiyatlarına zam geldi.

İŞTE E-POSTAYA GÖRE PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

Söz konusu e-postada yer alan bilgilerle birlikte şimdilik yalnızca 12 aylık Deluxe ve 12 aylık Extra paketlerine gelecek zam hakkında fikir sahibiyiz. Buna göre 12 aylık PS Plus Deluxe paketinin fiyatı 4.266 TL'ye çıkacak. Bu paketin önceki fiyatı ise 2.740 TL idi. Ayrıca yine e-posta bilgilerine göre 12 aylık Extra paketi ise 3.645 TL'ye yükselecek. Bu paketin fiyatı da 2.340 TL idi.

Sony'nin kullanıcılara gönderdiği e-postaya göre yeni PS Plus fiyatları 24 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony'nin PlayStation kullanıcıları için sunduğu ücretli bir abonelik servisidir. Bu servis, PS4 ve PS5 kullanıcılarına bir dizi ek özellik ve avantaj sunar. Temel olarak 3 farklı üyelik seviyesi vardır. Bunlar; Deluxe, Extra ve Essential olarak sıralanmaktadır.