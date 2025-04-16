HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Kullanıcılara e-posta gönderdi... Sony'den PlayStation Plus fiyatlarına zam!

Sony’nin PlayStation oyuncularına sunduğu ücretli abonelik hizmeti PlayStation Plus fiyatlarına zam geldi. PlayStation Plus zammı için Sony'nin kullanıcılara e-posta gönderdiği görüldü. Söz konusu e-postaya göre yeni zamlı fiyatlar 24 Haziran'da yürürlüğe girecek. Peki PlayStation Plus Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Kullanıcılara e-posta gönderdi... Sony'den PlayStation Plus fiyatlarına zam!
Enes Çırtlık

PlayStation Plus, PlayStation oyuncularına ekstra birtakım özellikler sunmasıyla biliniyor. Farklı abonelik paketleri olan PlayStation Plus ücretsiz oyunlar verebiliyor. Ancak PlayStation Plus bu kez aylık ücretsiz oyunları haberleriyle değil, bir Türkiye zammı haberiyle gündeme gelmiş durumda.

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine gönderdiği e-posta ile ortaya çıkan gelişmeye göre, PlayStation Plus paketlerinin Türkiye fiyatlarına zam geldi.

İŞTE E-POSTAYA GÖRE PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

Söz konusu e-postada yer alan bilgilerle birlikte şimdilik yalnızca 12 aylık Deluxe ve 12 aylık Extra paketlerine gelecek zam hakkında fikir sahibiyiz. Buna göre 12 aylık PS Plus Deluxe paketinin fiyatı 4.266 TL'ye çıkacak. Bu paketin önceki fiyatı ise 2.740 TL idi. Ayrıca yine e-posta bilgilerine göre 12 aylık Extra paketi ise 3.645 TL'ye yükselecek. Bu paketin fiyatı da 2.340 TL idi.

eposta

Sony'nin kullanıcılara gönderdiği e-postaya göre yeni PS Plus fiyatları 24 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony'nin PlayStation kullanıcıları için sunduğu ücretli bir abonelik servisidir. Bu servis, PS4 ve PS5 kullanıcılarına bir dizi ek özellik ve avantaj sunar. Temel olarak 3 farklı üyelik seviyesi vardır. Bunlar; Deluxe, Extra ve Essential olarak sıralanmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?
Motosiklet kazasında öldü... Motosiklet kazasında öldü...

Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation playstation plus zam playstation plus ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.