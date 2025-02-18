HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Beşiktaş'taki kaçak yapılar için inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Beşiktaş'taki kaçak yapılar için inceleme

18.02.2025 18:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlık Beşiktaş'taki kaçak yapılar ile ilgili harekete geçti! Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Beşiktaş'taki kaçak yapılar için inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, ihbarlar üzerine sahil şeridinde gerçekleştirilen incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI!

Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

AA-20250218-37090855-37090852-KULTUR_VE_TURIZM_BAKANLIGI_BESIKTASTAKI_KACAK_YAPILAR_ICIN_HAREKETE_GECTI

Denetimlerin ardından 21 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin, denize doğru kaçak yapılan eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

AA-20250218-37090855-37090853-KULTUR_VE_TURIZM_BAKANLIGI_BESIKTASTAKI_KACAK_YAPILAR_ICIN_HAREKETE_GECTI

Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.

Bakanlığın, 10 Ocak 2025'te başlayan denetimleri devam ediyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralı varDenizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralı var
İki ilde eğitime kar engeli! İki ilde eğitime kar engeli!
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'da

Erdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'da

Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...

Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.