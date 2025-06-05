Kulu’da kenevir ekimi yapılan arazide inceleme

Kulu’da bir ilk olarak 17 Mayıs tarihinde 15 dekar arazide ekimi yapılan kenevir bitkisi toprak üzerinde görünür hale geldi. Bugün itibari ile kenevir ekili alanda çıkış kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde yapıldı. Teknik ekipler ekili alanlarda bitkinin çıkış durumu, gelişim seviyesi ve genel tarımsal şartlar hakkında detaylı gözlem ve değerlendirmelerde bulundu.

KENEVİR ÜRETİMİNİN YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLMESİ

Kenevir üretiminin yasal mevzuatlar çerçevesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla kontrol ve bilgilendirme çalışmaların belirli aralıklarda devam edeceği öğrenilirken, bitkinin gelişiminin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır