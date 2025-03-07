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Kulu'da öğrenci servis araçları denetimi devam ediyor

07.03.2025 13:17
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Konya’nın Kulu ilçesinde öğrenci servis araçları denetimi devam ediyor.

Kulu'da öğrenci servis araçları denetimi devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, servis denetimleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Hasan Karagedik, Trafik Jandarması, Trafik Polisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından ortaklaşa devam ediyor. Kulu ilçe merkezi, Halk Pazarı başta olmak üzere Kozanlı ve Ömeranlı Mahallesindeki denetimlerde öğrenci taşıtlarının yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilirken, araçlarda yüksek sesle müzik çalınmaması, direksiyon başında telefonla konuşulmaması, öğrenci indirip bindirirken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya öğrenci servis
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