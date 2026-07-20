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Kulu’da çatı yangını paniğe neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında çatı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kulu’da çatı yangını paniğe neden oldu

Yangın, Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin çatı kısmını sardı.

Kulu’da çatı yangını paniğe neden oldu 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatı kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Konya
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