Kum ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kum ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü yakınlarında faaliyet gösteren kum ocağında çalışan Süleyman Atalay (29) elektrik akımına kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Atalay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

