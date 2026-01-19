HABER

Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 14’üncü kilometresinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, şoför mahallini tamamen sardı. İddiaya göre sürücü, alevlerin arasından son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucu tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

