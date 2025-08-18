Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi! Ferhat Murat'a ateş püskürdü: "Mal bulmuş gibi atlama iblis"

Sosyal medyada kumarhaneden fotoğrafını gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü. Gazeteci Ferhat Murat'a "Çok salak bir paylaşım. Eşimle ve oğlumla tatildeyim. Arkadan fotoya da gerek yok, yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada" diyen Özcan'a Murat yanıt verince iki isim birbirine girdi.

TANJU ÖZCAN'IN KUMARHANE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: "‘CASİNOCULAR KRALI’ ÜNVANINI DA EKLEMEK İSTEMİŞ DE OLABİLİR"

Ferhat Murat, Tanju Özcan'ın kumarhanedeki fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor. Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat:21:00 da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden). Mülteci Avcısı ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş de olabilir" yazdı.

ÖZCAN: "MAL BULMUŞ GİBİ ATLAMA İBLİS"

Ardından iki isimden gelen paylaşımlar şu şekilde oldu:

Tanju Özcan: Çok salak bir paylaşım..eşimle ve oğlumla tatildeyim.. mal bulmuş gibi atlama iblis…arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada.. Biz gizlice pudra çeken,”çok yaşa reis” diyenlerden değiliz!!!

Ferhat Murat: Sakin ol başkan ben de gizli saklı bir şey yaptığını iddia etmedim. Eşin ve çocuğunla kumarhaneye gittiğini dile getirmene imkan sağlanmış oldu… Ayrıca stres attığın yeri kamuoyuna göstermiş oldum. Ama sen dilinle karakterini bir kez daha ortaya koymuşsun.

Pudra konusuna girersek, Cumhurbaşkanı Adayınız Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada propagandasını yapan kanalları ve gazetecilerini fonlayan ICRYPEX firmasının sahibinin avukat bir kadının uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesine de bir şey söylediğini duymadım. Pudra şekeri çeken eski AK Parti personeli de, uyuşturucu nedeniyle bir kadının hayattan kopmasına sebep olanların da benim nazarımda değeri aynıdır. Yerin dibidir…

AK Parti gerekli açıklamayı yapıp ilgili personelin işine son verdi, peki siz ne yaptınız adayınızın propagandasını yaptırmaya devam ettiğiniz gibi ‘bir cümle’ dahi edemediniz.

"BEN BUNU DÖVER HAKSIZ HALE GELİRİM MUHTEMELEN"

Tanju Özcan: Ben buna dava açıp kazandığımı sokak hayvanlarına yiyecek olarak vereceğim…ama ben bunu döver haksız hale gelirim muhtemelen!!

Ferhat Murat: Tanju son katıldığımız canlı yayında ikimiz de ayakta iken göbeğimin az üzerinden bana bakabildiğini unutmuşsun. 190 cm boya ve 96 kg ağırlığında olduğumu hatırlatır, seni ayık kafa ile bu düşünceni tekrar düşünmeye davet ediyorum:)

"ETEK GİY DOLAŞ DİYECEĞİM DE..."

Tanju Özcan: Ayrıca Ferha Murat adam değilsin sen! Etek giy dolaş diyeceğim de haklı olarak kadın arkadaşlar bununla niye bizim eteği küçümsüyor diyecekler! Sahi ara beni canlı röpartaj vereyim sana.

Ferhat Murat: ‘Tanju’ diyeceğim bundan sonra kimse kusura bakmasın… Şu kullandığın dile bir de aynaya bak. Öncelikle bu paylaşımları yazarken hangi masada ve kaç promilde olduğunu bilmiyorum. Ancak hukuken bunun bir önemi yok. Mahkemede ayrıca görüşürüz.

Adamlık meselesine geldiğimizde; hangi sözünü tuttun da ‘adamlık dersi’ vermeye kalkıyorsun. “Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım” dedin, aday oldun. “Erdoğan’ın heykelini dikeceğim” dedin, dikemedin. Kadın meclis üyene benim ağza alamayacağım ‘aşağılık’ ifadeler kullandın. ‘Irkçılık’ yaptın.

Bolu’daki tarlaları satıp, pavyon güzellemesi yaptın. Bir kadının yardım talebini çirkin ifadelerle anlattın. Bu nedenle CHP’den şutlandın. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınında belediyenin denetim ihmali olduğu ortada iken sen tutuklanan personele "şeref ödülü verdin. Daha sayayım mı?

Sen Tanju, bu ülkede birinin adam olup olmadığına karar verecek son kişi bile değilsin. Adamlığımın zekatını versem, sana kırk yıl yeter. Sana giydirilecek bir şeyler var aklımda ama önce ‘ahlak’ elbiseni giy, sonrasında üzerinde ne olduğunun önemi yok… Hadi başka kapıya…