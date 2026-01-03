HABER

Kumluca-Kemer karayolunda toprak kayması, heyelanı önlemek için örülen duvardaki kayalar yola saçıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle daha önce heyelan önlemi için örülen duvardaki kayalar D-400 Karayolu'na saçıldı. Kayalar şans eseri yoldan geçen araçlara isabet etmezken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolu'nun Kumluca-Antalya istikametindeki 11'inci kilometresinde, daha önce heyelanı önlemek için örülen duvar kısmında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle yolun yamacında bulunan istinat duvarı zarar gördü. Gece saatlerinde yola düşen kaya parçaları, Karayolları 136. Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlendi. Ancak toprak kaymasının devam etmesi üzerine bugün öğleden sonra güvenlik gerekçesiyle yol trafiğe kapatıldı. Kayalar şans eseri yoldan geçen araçlara isabet etmezken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.
Karayolları ekiplerinin bölgede işaretleme ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

