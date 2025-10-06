HABER

Kumluca’da içme suyu borusu 1 ayda 5 kez patladı

Kumluca ilçe merkezinde bulunan Meydan Mahallesini besleyen içme suyu borusu 1 ayda 5 kez patladı. İlçe merkezindeki Halil Şıngın Caddesinden geçen içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde akarsu yatağına döndü.

Meydan Mahalle Muhtarı Salih Ceylan; "Mahallemizde iki gündür sular yok. Dün pazar olduğu için yapmadılar. Bugün de yapmadılar. Bu içme suyu borusu aynı yerden 1 ayda tam 5 kez patladı. Yetkililerden bu sorunun çözümü bekliyorum. Çünkü her patlamada mahalle halkım 2 gün susuz kalıyor" dedi.

(İHA)

