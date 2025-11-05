Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu

Dünya’ya en yakın konumda olması nedeniyle daha büyük ve parlak görünen Ay, Kayseri Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nden de izlendi. Kunduz Süper Ay’ı görmek için Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ne gelen vatandaşlar, Ay’ın büyüklüğüne ve parlaklığına hayran kaldı.



Vatandaşlar, teleskoptan ve Hıdırellez Köşkü’nün duvarına yansıtılan görüntülerden Ay’ı detaylıca inceleme fırsatı buldu. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kunduz Süper Ay’ etkinliğinde vatandaşlar, salep içerek Ay’ı izledi.



Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nin sorumlusu Astronom Tamer Akın, "Ay Dünyamıza en yakın konumda. Ay Dünyamızın etrafında eliptik yörüngede döndüğü için bugün en yakın konumda olmuş oluyor. Yaklaşık 365 bin kilometre gibi bir yakınlıkta. En uzun konumu da 410-415 bin kilometre gibi olmuş oluyor. Normal dolunay zamanından yüzde 15 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Şu anda Süper Ay’ı canlı olarak Hıdırellez Köşkü’nün duvarına yansıttık. Bu güzel gökyüzü olayında başta Kayseri halkımız ve çocuklarımız olmak üzere burada evrene bir pencere açmış oluyoruz. Geleceğin Alper Gezeravcıları, geleceğin astronotları Kayseri’den neden çıkmasın diye bir amaç içerisindeyiz. Bu akşam da katılımcılarımızın çok memnun kalacağını düşünüyorum. Baştan kendileri Ay’ı çıplak gözle gözlemlemiş olacaklar. Büyüklüğünü ve parlaklığını gözlemleyecekler. Daha sonra gök gözlemevimize gideceğiz, oradaki teleskopumuzdan Ay’ın kraterlerine kadar kendilerine sörf yaptırmış olacağız. İnşallah buna benzer gök olaylarında tüm Kayseri halkımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Ay’ı incelemek için Hıdırellez Gök Gözlemevi’ne gelen Şefika Deveci, "Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinliklere katılma talebini bize Tamer Bey oluşturdu. Bunun neticesinde bugün Süper Ay’ı görmek için geldik. Düzenlenmiş olan etkinlik için çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar yapılmamış bu etkinlik umarım önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam eder. Ay her zaman gördüğümüz yalın, çıplak gözden çok daha farklıydı" dedi.



Aykut Deveci de, "Ay’ın daha önce internet ortamında görmüş olduğumuz yakın görsellerini içerideki gözlem evi sayesinde canlı gözle görme fırsatında bulunduk. Çok güzel ve etkileyici bir görüntüydü. Tüm halkımızı böyle etkinliklere katılmaya davet ediyorum" diye kohuştu.

Öte yandan, ‘Kunduz Süper Ay’ dronla da görüntülendi.