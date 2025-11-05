HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu

Kayseri semalarında gözlenen ‘Kunduz Süper Ay’ izleyenleri hayran bıraktı. Kunduz Süper Ay’ı görmek isteyen vatandaşlar, Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ne koştu.

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu

Dünya’ya en yakın konumda olması nedeniyle daha büyük ve parlak görünen Ay, Kayseri Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nden de izlendi. Kunduz Süper Ay’ı görmek için Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ne gelen vatandaşlar, Ay’ın büyüklüğüne ve parlaklığına hayran kaldı.
Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 1
Vatandaşlar, teleskoptan ve Hıdırellez Köşkü’nün duvarına yansıtılan görüntülerden Ay’ı detaylıca inceleme fırsatı buldu. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kunduz Süper Ay’ etkinliğinde vatandaşlar, salep içerek Ay’ı izledi.
Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 2

Hıdırellez Gök Gözlem Evi’nin sorumlusu Astronom Tamer Akın, "Ay Dünyamıza en yakın konumda. Ay Dünyamızın etrafında eliptik yörüngede döndüğü için bugün en yakın konumda olmuş oluyor. Yaklaşık 365 bin kilometre gibi bir yakınlıkta. En uzun konumu da 410-415 bin kilometre gibi olmuş oluyor. Normal dolunay zamanından yüzde 15 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Şu anda Süper Ay’ı canlı olarak Hıdırellez Köşkü’nün duvarına yansıttık. Bu güzel gökyüzü olayında başta Kayseri halkımız ve çocuklarımız olmak üzere burada evrene bir pencere açmış oluyoruz. Geleceğin Alper Gezeravcıları, geleceğin astronotları Kayseri’den neden çıkmasın diye bir amaç içerisindeyiz. Bu akşam da katılımcılarımızın çok memnun kalacağını düşünüyorum. Baştan kendileri Ay’ı çıplak gözle gözlemlemiş olacaklar. Büyüklüğünü ve parlaklığını gözlemleyecekler. Daha sonra gök gözlemevimize gideceğiz, oradaki teleskopumuzdan Ay’ın kraterlerine kadar kendilerine sörf yaptırmış olacağız. İnşallah buna benzer gök olaylarında tüm Kayseri halkımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Ay’ı incelemek için Hıdırellez Gök Gözlemevi’ne gelen Şefika Deveci, "Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinliklere katılma talebini bize Tamer Bey oluşturdu. Bunun neticesinde bugün Süper Ay’ı görmek için geldik. Düzenlenmiş olan etkinlik için çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar yapılmamış bu etkinlik umarım önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam eder. Ay her zaman gördüğümüz yalın, çıplak gözden çok daha farklıydı" dedi.
Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 3

Aykut Deveci de, "Ay’ın daha önce internet ortamında görmüş olduğumuz yakın görsellerini içerideki gözlem evi sayesinde canlı gözle görme fırsatında bulunduk. Çok güzel ve etkileyici bir görüntüydü. Tüm halkımızı böyle etkinliklere katılmaya davet ediyorum" diye kohuştu.
Öte yandan, ‘Kunduz Süper Ay’ dronla da görüntülendi.

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 4

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 5

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 6

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 7

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 8

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 9

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 10

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 11

Kunduz Süper Ay merakı Hıdırellez Gök Gözlem Evi’ni doldurdu 12

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldıOrdu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturduVan Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu

Anahtar Kelimeler:
Ay (Dünya'nın uydusu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.