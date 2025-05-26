5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

İzmir’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir künefe zincirine yönelik operasyonda, örgüte fon sağladığı tespit edilen 41 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

KÜNEFE ZİNCİRİNE FETÖ/PDY OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

41 ŞÜPHELİYE BASKIN YAPILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

33 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

7'Sİ YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKTI

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

MAYDONOZ DÖNER'E DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde FETÖ’yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine yapılan operasyonlarda da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır