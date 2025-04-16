Kuraklığın etkisini hissettirdiği Hatay’da 6 milyon 690 bin metreküp su kaybının önüne geçildi

Sonbahar ve kış mevsiminin yağışsız geçtiği Doğu Akdeniz’de barajların doluluk oranları ve yer altı kaynaklarında azalma yaşandı. Deprem sonrası içme suyu hattında yaşanan kaybın ve kaçakların önüne geçmek isteyen HATSU ekipleri, tarama çalışmalarını sürdürüyor.

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

HATSU, kentin muhtelif noktalarında "Akustik kaçak tespit cihazı" ile 132 bin 540 metre içme suyu hattında dinleme ve tarama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile 786 adet arıza tespiti ve 6 bin 587 adet debi ölçümü gerçekleştiren HATSU, dinleme cihazları ile yapılan tespitler sayesinde ve atılan onarım adımları neticesinde 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar 6 milyon 690 bin metreküp su kaybının önüne geçildiğinin altını çizdi.

"İÇME SUYUNA SAHİP ÇIKMAK OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre 2024 Aralık - 2025 Şubat tarihleri arasında Meteorolojik Kuraklık Haritası’nda Hatay’ın "Olağanüstü Kurak" durumda gözüktüğüne dikkat çeken HATSU, yaşamın olmazsa olmazlarından içme suyuna sahip çıkmak adına tarama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır