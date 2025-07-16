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Kurallara uymayan yabancı uyruklu şahıslar siteyi birbirine kattı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede bonesiz ve pantolonlarıyla havuza girmek isteyen yabancı uyruklu şahıslar ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerinin havuza girmelerine izin vermemesine sinirlenen şahıslar, havuz başında görevlilere saldırdı.

Kurallara uymayan yabancı uyruklu şahıslar siteyi birbirine kattı

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede oturan 2 yabancı uyruklu şahıs bonesiz ve pantolonlarıyla havuza girmek istedi. Bu durumu gören görevliler şahısların yanına giderek uyardı. Duruma sinirlenen şahıslar, güvenlik görevlilerini tehdit edip "Benim paramla maaş alıyorsunuz sizi buradan çıkartmam" deyince ortalık karıştı. Görevliler ile site sakinleri bir anda birbirine girdi. Havuz başında tekme yumruklar havada uçuştu. Kavgaya sitede oturan diğer vatandaşlarda dahil oldu. Taraflar birbirlerine havuz başında şezlongları fırlattı.

Kurallara uymayan yabancı uyruklu şahıslar siteyi birbirine kattı 1

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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