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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2025 Kurban Bayramı tatili, vatandaşlar tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un son dakika açıklamasıyla, Kurban Bayramı tatilinin süresi ve tarihleri netlik kazandı. Bayram tatili planlarını yapmaya başlayanlar için resmi tatiller 2025 takvimi ve Kurban Bayramı tarihleri açıklandı. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi ve tüm detaylar haberimizde…

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sedef Karatay

2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri netleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un son dakika açıklamasıyla, Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak edenler için yanıt bulundu.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili, arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürüyor. Ancak 2025’te bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle ek idari izinle tatilin uzatılması bekleniyordu. Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, tatil 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Hafta sonuyla birleşmesi durumunda tatilin 9 güne uzama ihtimali vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ancak mevcut açıklama, tatilin 4,5 günle sınırlı kalacağını gösteriyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatiline ilişkin resmi açıklamayı X hesabından yaptı.

Altun, “Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir,” dedi.

Altun, "Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

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2025 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE GÜNLERİ

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

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BAYRAM TATİLİ PLANLARI HIZ KAZANDI

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, tatil planları yapan vatandaşlar resmi tatil günlerini ve süresini araştırmaya devam ediyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorularını gündeme getirdi. Resmi tatiller 2025 takvimine göre, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar hız kazandı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamaları, tatil planlarını netleştirmek isteyenler için yol gösterici oldu. Bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili yeni gelişmeler oldukça, detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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